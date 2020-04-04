Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве выросло до двух

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Тело второго погибшего обнаружено под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В ходе разбора завалов обнаружен еще один погибший. Всего, таким образом, погибли двое", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что тело пока не извлечено из-под завалов.

В ГУ МЧС по Московской области информацию о втором погибшем подтвердили. "На данный момент погибших двое и шесть пострадали", - сказали в ГУ МЧС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил журналистам, что после взрыва газа не удается найти четырех человек - двух из второго подъезда, где произошел взрыв, и двух из четвертого подъезда. Среди шести пострадавших один подросток, которого спасли очевидцы. Четверо остаются в больнице, трое из них в тяжелом состоянии. Всего из дома эвакуировали 200 человек, взрывом полностью разрушены пять квартир и еще пять - частично.