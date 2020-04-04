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Четыре человека заблудились в районе озера Ханка в Приморье

Их разыскивают пять спасателей и три единицы техники МЧС

ТАСС, 4 апреля. Четыре человека заблудились в районе озера Ханка в Ханкайском муниципальном районе в Приморье. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, на их поиски отправились спасатели.

Информация о том, что в условиях плохой видимости из-за снега и ветра четыре человека заблудились поступила в 23:30 по местному времени. "Незамедлительно для оказания помощи выдвинулась группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из города Спасск-Дальний в составе пяти человек и трех единиц техники", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что подробности происшествия устанавливаются.

Теги
РоссияПриморский край
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