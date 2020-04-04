Украинские спасатели привлекли авиацию для тушения лесного пожара в районе Чернобыля

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Около 130 пожарных, а также два самолета и вертолет участвуют в ликвидации верхового лесного пожара, который возник на территории зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Об этом в субботу сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.

Тушение пожара, добавили в ГСЧС, осложнено повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения, однако угрозы населенным пунктам нет.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, в результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Техногенная катастрофа, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В радиусе 30 км от станции было отселено более 115 тыс. человек, а территория объявлена зоной отчуждения.