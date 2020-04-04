СМИ: дело о нападении с ножом во Франции передали в антитеррористическую прокуратуру

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Дело о нападении суданского беженца с ножом на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер (департамент Дром) на юго-востоке Франции передано в антитеррористическую прокуратуру. Об этом сообщила в субботу радиостанция France Info.

"Во время обыска в доме [подозреваемого] были найдены рукописные документы религиозного содержания. Автор этих строк жалуется, в частности, что живет в стране неверующих", - приводит радио выдержку из коммюнике прокуратуры.

В этой связи было начато расследование по обвинению в убийстве, попытке убийства в контакте с террористической организацией, а также в связи с участием в деятельности террористической организации.

В субботу утром мужчина с ножом напал на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер. По информации мэрии, два человека погибли, пятеро пострадали. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер охарактеризовал действия мужчины как "вступление на террористический путь", однако призвал дождаться официальной оценки прокуратуры, чтобы наверняка говорить о том, можно ли считать нападение терактом.

По словам очевидцев, мужчина с ножом зашел в табачную лавку, где напал на ее владельца, после чего порезал его жену, которая пыталась заступиться за супруга и предположительно смогла обезоружить нападавшего. Затем он выбежал на улицу и отправился в мясную лавку, где достал из-за прилавка второй нож и смертельно ранил им одного из посетителей. После этого он вышел на улицу, где начал нападать на прохожих.

Личность нападавшего

Полиции удалось задержать нападавшего спустя несколько минут. Заместитель секретаря полицейского профсоюза Alliance police nationale в эфире телеканала BFM сообщил, что мужчина не сопротивлялся при аресте, но просил полицию убить его. Также, по информации телеканала, мужчина читал молитвы на арабском языке, когда полицейские удерживали его на земле. В свою очередь радиостанция France Bleu со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина выкрикивал исламистские лозунги, когда бежал в сторону своих жертв.

Газета Le Figaro сообщила, что задержанный представился как Абдалла О. и рассказал на допросе, что родился в Судане в 1987 году. Близкий к расследованию источник заявил, что, как удалось выяснить в ходе проверки, мужчина получил вид на жительство в качестве беженца в 2017 году и с тех пор ни разу не привлекал внимания полиции или спецслужб, а также не состоял на учете в связи с какими-либо психическими проблемами. Во время обыска в доме подозреваемого был также задержан его 28-летний сосед, уроженец Судана.