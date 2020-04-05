Предполагаемый сообщник экс-главы "Метростроя" заявил об угрозах от его представителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Фигурант дела о растрате денег в "Метрострое" под видом исполнения госконтрактов в Петербурге Анатолий Болотов заявил следствию о поступивших в его адрес угрозах со стороны представителей бывшего главы компании Николая Александрова, которого также обвиняют в растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

Дзержинский районный суд Петербурга в минувшую пятницу смягчил меру пресечения Болотову, изменив ее с заключения под стражу на запрет определенных действий. Источник в следственных органах рассказал ТАСС, что он начал сотрудничать со следствием.

"Болотов заявил, что ему поступили угрозы от людей, представляющих интересы Александрова", - сказал собеседник агентства.

Александров в конце декабря прошлого года был заключен под стражу по делу о растрате средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе по решению суда он был отпущен под домашний арест.

В субботу, 4 апреля, Фрунзенский районный суд Петербурга снова заключил его под стражу в рамках расследования нового уголовного дела о растрате денег "Метростроя".



Об уголовных делах экс-главы "Метростроя"



В рамках первого уголовного дела, по версии следствия, не позднее ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Олегом Кузьменко (руководитель управления производственно-технологической комплектации, филиал ОАО "Метрострой") и Анатолием Болотовым (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.

Второе уголовное дело было возбуждено 10 марта этого года, находящегося к тому моменту под домашним арестом Александрова задержали 3 апреля. По версии следствия, Александров обеспечил подписание от лица УПТК филиал ОАО "Метрострой" договоров цессии с ООО "Циклон КЗС" на заведомо невыгодных для "Метростроя" условиях, согласно которым совокупный долг ООО "Метропаркинг" в размере более, чем 729 млн рублей переходит к ООО "Циклон КЗС" с заранее определенной Александровым ценой уступки 70%. "Метрострой" потерял право требования долга и имущества ООО "Метропаркинг", в том числе спортивного клуба.

Разницу в 30% от выплаты долга Александров и иные неустановленные лица намеревались присвоить себе. Действия обвиняемого, по версии следствия, были направлены на причинение ущерба ОАО "Метрострой".