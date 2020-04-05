В Ростове-на-Дону заключенный покинул СИЗО в парике и очках, оставив вместо себя адвоката

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. ГУ ФСИН РФ по Ростовской области проводит проверку после того, как в камере одного из СИЗО региона вместо обвиняемого был обнаружен его адвокат. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками СИЗО-5 при проведении сверки лиц, содержащихся в учреждении под стражей, выявлено, что в камере, где должен содержаться один из обвиняемых по статье 158 УК РФ ("Кража"), вместо него находится другое лицо. При опросе установлено, что гражданин якобы является его адвокатом. Оба гражданина задержаны, в их отношении проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ГУФСИН России по Ростовской области, ведется проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области, мужчина, находящийся в СИЗО вместо обвиняемого, прибыл туда с заранее поддельным удостоверением адвоката в феврале 2020 года, "используя для маскировки парик и очки проследовал на территорию учреждения для оказания юридических услуг", где обсудил с заключенным план возможного побега. "После чего 4 февраля 2020 года... таким же образом прибыл на территорию учреждения к указанному выше обвиняемому... [Они] поменялись одеждой, при этом Давков передал Погребнякову свой парик и очки, а также временную карточку-заменитель на документы, сданные часовому на КПП", - говорится в сообщении ОНК в Instagram.

Уточняется, что после этого заключенный с помощью маскировки беспрепятственно вышел за территорию учреждения.