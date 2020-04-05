СМИ: внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими

ТАСС, 5 апреля. Операция по поиску Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучки Роберта Кеннеди, американского политического деятеля и брата 35-го президента Джона Кеннеди, и ее 8-летнего сына, пропавших у берегов штата Мэриленд, остановлена. Как в субботу сообщила газета USA Today, они признаны погибшими.

Как указывает издание со ссылкой на местных спасателей, перевернутое каноэ, на котором пропавшие плавали в Чесапикском заливе, было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз, после чего поиски были приостановлены в связи с наступлением темноты. Позднее ответственный за поисково-спасательную операцию Мэттью Файн заявил, что операция оказалась "сложным делом, но еще сложнее принять решение о прекращении поиска".

"Наши команды сделали все возможное для того, чтобы найти их. Мы оповещали семью о каждом предпринимаемом нами шаге в ходе поиска", - добавил Файн.

Супруг Мейв Дэвид Маккин отметил, что поиски тел пропавших будут продолжены. "Прошло уже более 24 часов, и шансы, что они живы, невероятно малы. Очевидно, что Мейв и Гидеон (сын пары - прим. ТАСС) погибли, - написал супруг на своей странице в Facebook. - Поиск их тел будет продолжен, и я надеюсь, что он будет успешным".

Ранее газета The Washington Post информировала, что полиция штата Мэриленд в четверг, 2 апреля, получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм в водах залива. По мнению супруга, Мейв и Гидеон сели в каноэ для того, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу залива. Однако ветром каноэ вынесло в открытый залив далеко от берега, в связи с чем они не смогли вернуться обратно.