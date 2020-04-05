{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба под Рязанью
Обновлено 

Мужчина застрелил пятерых человек под Рязанью

Его задержала полиция
' YouTube/Следственный комитет Российской Федерации'

ТАСС, 5 апреля. Мужчина застрелил пятерых человек в Рязанской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД, подозреваемый задержан около дома, где произошло преступление.

"Установлена личность подозреваемого в убийстве пяти человек. Убийство произошло предположительно 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье. Предположительно между ними произошел конфликт", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время подозреваемый, 1988 года рождения, доставлен на допрос к следователям в областной СК.

На эту тему
Что известно о стрельбе под Рязанью

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ЧП произошло в поселке Елатьма Касимовского района, подозреваемый открыл огонь по соседям в трехэтажном доме.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Касимовского района, все погибшие - молодые люди, среди них детей нет, раненых нет. 

По данным пресс-службы УМВД по Рязанской области, среди погибших - четверо мужчин и одна женщина. Инцидент произошел в районе 22 часов. Материалы по факту расстрела людей переданы в СК РФ.

Теги
РоссияРязанская областьСтрельба под Рязанью
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Двое пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
Еще одна пациентка в удовлетворительном состоянии продолжает лечение в Орехово-Зуевской больнице. Также один пациент был направлен в столичный Центр неотложной травматологии и хирургии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС