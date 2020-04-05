Мужчина застрелил пятерых человек под Рязанью

ТАСС, 5 апреля. Мужчина застрелил пятерых человек в Рязанской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД, подозреваемый задержан около дома, где произошло преступление.
"Установлена личность подозреваемого в убийстве пяти человек. Убийство произошло предположительно 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье. Предположительно между ними произошел конфликт", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время подозреваемый, 1988 года рождения, доставлен на допрос к следователям в областной СК.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ЧП произошло в поселке Елатьма Касимовского района, подозреваемый открыл огонь по соседям в трехэтажном доме.
Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Касимовского района, все погибшие - молодые люди, среди них детей нет, раненых нет.
По данным пресс-службы УМВД по Рязанской области, среди погибших - четверо мужчин и одна женщина. Инцидент произошел в районе 22 часов. Материалы по факту расстрела людей переданы в СК РФ.