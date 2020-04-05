{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Колумбии произошел взрыв на шахте

По данным журнала Semana, погибли 11 человек

БОГОТА, 5 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек стали жертвами взрыва, который произошел на одной из шахт, расположенных в центральной части Колумбии. Об этом в субботу сообщил журнал Semana.

По его данным, инцидент произошел в субботу днем на угольной шахте деревни Пуэбло Вьехо, расположенной в муниципалитете Кукунуба (столичный департамент Кундинамарка). В результате взрыва 11 шахтеров погибли на месте. Спасателям удалось вызволить из-под завалов четверых.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать выброс метана.

Теги
Колумбия
Реклама на ТАСС
Спасатели нашли людей, заблудившихся в районе озера Ханка в Приморье
Медицинская помощь им не понадобилась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС