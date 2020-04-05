{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело возбудили после расстрела пяти человек в Рязанской области

Допрашиваются свидетели инцидента

РЯЗАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина расстрелял пяти человек в жилом доме в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"Дело возбуждено по пункту "а" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц")", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, ружье мужчины было официально зарегистрировано. Территория вокруг места, где произошло убийство, оцеплена. "Свидетели допрашиваются - это жильцы этого дома", - добавил представитель регионального СУ СК, отметив, что все люди находятся дома, режима ЧС нет.

Ранее сообщалось, что мужчина в поселке Елатьма Рязанской области застрелил пять человек из огнестрельного оружия. Предварительно, он открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли, среди них есть женщина. Как сообщали ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по Рязанской области, полиция задержала мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве. По данным полиции, дома у мужчины было обнаружено ружье. По предварительным данным, причиной мог стать бытовой конфликт.

Елатьма - поселок городского типа в Касимовском районе Рязанской области, является административным центром Елатомского городского поселения. Он находится на левом берегу реки Оки, население около 3,1 тыс. человек.

Теги
РоссияРязанская область
Реклама на ТАСС
Спасатели нашли людей, заблудившихся в районе озера Ханка в Приморье
Медицинская помощь им не понадобилась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС