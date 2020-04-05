Уголовное дело возбудили после расстрела пяти человек в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина расстрелял пяти человек в жилом доме в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"Дело возбуждено по пункту "а" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ружье мужчины было официально зарегистрировано. Территория вокруг места, где произошло убийство, оцеплена. "Свидетели допрашиваются - это жильцы этого дома", - добавил представитель регионального СУ СК, отметив, что все люди находятся дома, режима ЧС нет.

Ранее сообщалось, что мужчина в поселке Елатьма Рязанской области застрелил пять человек из огнестрельного оружия. Предварительно, он открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли, среди них есть женщина. Как сообщали ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по Рязанской области, полиция задержала мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве. По данным полиции, дома у мужчины было обнаружено ружье. По предварительным данным, причиной мог стать бытовой конфликт.

Елатьма - поселок городского типа в Касимовском районе Рязанской области, является административным центром Елатомского городского поселения. Он находится на левом берегу реки Оки, население около 3,1 тыс. человек.