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Спасатели нашли людей, заблудившихся в районе озера Ханка в Приморье

Медицинская помощь им не понадобилась

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Спасатели нашли трех человек, которые заблудились в районе озера Ханка в Ханкайском муниципальном районе в Приморье, медицинская помощь им не понадобилась. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС уточнили, что 4 апреля поступило сообщение о том, что в Ханкайском муниципальном районе в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились три человека. Среди них мужчина, который ехал на машине УАЗ и заблудился в районе села Спасское по направлению в село Гайворон. Одновременно помощь требуется мужчине и женщине, которые потеряли ориентир по направлению к озеру Ханка. Заблудившимся на помощь был направлен поисково-спасательный отряд, который, несмотря на сложные метеоусловия, отыскал их.

"Выяснилось, что у водителя УАЗ закончился бензин, и ночью мужчина стал замерзать. Спасатели вовремя подоспели на помощь и доставили спасенного домой. Мужчина и женщина были найдены в 20 км от села Воскресенка по направлению в сторону озера Ханка. Они замерзли и были напуганы. Сотрудники МЧС России довезли их до города Спасск-Дальний к дому", - сказали в пресс-службе, добавив, что медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Всего в поисково-спасательных работах было задействовано семь человек и четыре единицы техники.

Теги
РоссияПриморский край
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