Жителя Приморья привлекут к уголовной ответственности за фейковое видео о коронавирусе

ТАСС, 5 апреля. Сотрудники полиции Приморского края задержали 28-летнего местного жителя из-за распространенного им недостоверного видео о заболевших коронавирусной инфекцией. Мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, сообщается в воскресенье в пресс-релизе УМВД России по региону.

"Сотрудники полиции выявили факт распространения видеоролика с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города Уссурийска Приморского края. Полицейские установили личность и доставили в городской отдел внутренних дел 28-летнего местного жителя, работающего на заводе в городе Уссурийске <...> В связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - говорится в распространенном сообщении. Помимо этого, в отношении мужчины составили еще и административный материал по пункту 10 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации").

Мужчина разместил видео в социальных сетях с заявлением, что на заводе, где он работает, есть заболевшие, что не соответствует действительности. При этом, по данным полиции, он утверждает, что не предполагал, что ролик разойдется по интернету и сможет ввести в заблуждение жителей Приморского края. Автор видео раскаялся и публично принес извинения за ложную информацию.

В Приморье зарегистрировано семь случаев заражения, из них два человека уже вылечены и выписаны из больницы, один мужчина умер. В нескольких граничащих с Китаем районах региона с зимы действует режим ЧС. По всему краю с 1 апреля действует режим самоизоляции, согласно которому жители не должны покидать места проживания (пребывания). Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости.