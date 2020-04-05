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Замечание о шуме под окнами могло привести к расстрелу пяти человек под Рязанью

В квартире подозреваемого провели обыск

ТАСС, 5 апреля. Словесный конфликт между подозреваемым и погибшими предшествовал убийству пяти человек в поселке Елатьма Рязанской области. Началом конфликта могло послужило замечание о шуме под окнами, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

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"По версии следствия... мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в поселке Елатьме Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в квартире подозреваемого произведен обыск, в ходе которого изъято орудие преступления.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СКР, психологическая помощь никому из жильцов дома не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в поселке Елатьма Рязанской области мужчина застрелил пять человек из огнестрельного оружия. По предварительным данным, он открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли, среди них есть женщина.

Подозреваемый в убийстве задержан и доставлен к следователю. Территория вокруг места происшествия оцеплена, на месте продолжает работать следственная группа. Следствие намерено ходатайствовать о том, чтобы подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе областного управления МВД, личность подозреваемого установлена. Убийство произошло предположительно 4 апреля.

Теги
РоссияРязанская область
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Уголовное дело возбудили после расстрела пяти человек в Рязанской области
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