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Стрельба под Рязанью

Следователи установили личности убитых во время стрельбы под Рязанью

Однако пока личные данные погибших не разглашаются

ТАСС, 5 апреля. Процедура опознания тел пяти человек, погибших во время стрельбы вечером 4 апреля у жилого дома в поселке Елатьма Рязанской области, завершена, их личности установлены. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

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"Личности всех погибших установлены, неопознанных нет. Для опознания привлекались их родственники", - сказал собеседник агентства, отметив, что персональные данные убитых пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в поселке Елатьма Рязанской области мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в поселке Елатьма Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. По версии следствия, между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они умерли на месте происшествия.

Теги
РоссияРязанская областьСтрельба под Рязанью
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