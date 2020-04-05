{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба под Рязанью

Что известно о стрельбе под Рязанью

© Александр Рюмин/ТАСС

Мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек в поселке Елатьма в Рязанской области. Предварительно, инцидент произошел около 22:00 мск 4 апреля в результате словесного конфликта.

  • По словам источника в правоохранительных органах, подозреваемый открыл огонь по соседям в трехэтажном доме. Среди погибших - четверо молодых людей и одна женщина, их личности установлены, но персональные данные пока не разглашаются. 
  • Подозреваемый 1988 года рождения задержан около своего дома и доставлен на допрос к следователям в областной СК. У задержанного изъяли охотничье ружье, оно было официально зарегистрировано.
  • СК РФ по Рязанской области возбудил уголовное дело по пункту "а" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"). Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
  • В СК назвали возможную причину инцидента. По версии следствия, подозреваемый сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Завязался конфликт, в результате которого мужчина взял ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы. 
  • Губернатор Рязанской области Николай Любимов следит за расследованием преступления. Он поручил утром 5 апреля провести оперативное совещание, на котором будут приняты решения по помощи семьям погибших и жильцам дома, где произошел инцидент.
Теги
РоссияРязанская областьСтрельба под Рязанью
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Десять человек пострадали при взрыве газа в Орехово-Зуеве
Четверо из них, включая ребенка, находятся в больнице. Остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС