Что известно о стрельбе под Рязанью

Мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек в поселке Елатьма в Рязанской области. Предварительно, инцидент произошел около 22:00 мск 4 апреля в результате словесного конфликта.
- По словам источника в правоохранительных органах, подозреваемый открыл огонь по соседям в трехэтажном доме. Среди погибших - четверо молодых людей и одна женщина, их личности установлены, но персональные данные пока не разглашаются.
- Подозреваемый 1988 года рождения задержан около своего дома и доставлен на допрос к следователям в областной СК. У задержанного изъяли охотничье ружье, оно было официально зарегистрировано.
- СК РФ по Рязанской области возбудил уголовное дело по пункту "а" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"). Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
- В СК назвали возможную причину инцидента. По версии следствия, подозреваемый сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Завязался конфликт, в результате которого мужчина взял ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы.
- Губернатор Рязанской области Николай Любимов следит за расследованием преступления. Он поручил утром 5 апреля провести оперативное совещание, на котором будут приняты решения по помощи семьям погибших и жильцам дома, где произошел инцидент.