Что известно о стрельбе под Рязанью

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Десять человек пострадали при взрыве газа в Орехово-Зуеве

Четверо из них, включая ребенка, находятся в больнице. Остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно

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