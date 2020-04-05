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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Десять человек пострадали при взрыве газа в Орехово-Зуеве

Четверо из них, включая ребенка, находятся в больнице. Остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Десять человек, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах региона.

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Ранее в МЧС России сообщили, что погибли три человека, шестеро пострадали.

"В результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них, включая ребенка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Сейчас продолжается обследование дома и вывоз строительного мусора.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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