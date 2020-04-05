Задержанному за убийство пяти человек под Рязанью проведут психиатрическую экспертизу

ТАСС, 5 апреля. Следствие планирует назначить психиатрическую экспертизу задержанному за убийство пятерых человек в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в правоохранительных органах.

"В рамках расследования уголовного дела ему планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства. Экспертиза позволит установить психологические особенности человека, а также мотивы его действий.

4 апреля в поселке Елатьма Рязанской области мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они умерли на месте.