{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В пожаре на стройке инфекционной больницы в Новой Москве погиб человек

Возгорание уже ликвидировано

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в палатках в деревне Бабенки в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В деревне Бабенки произошло возгорание трех палаток на площади 90 кв. м. Пожар ликвидирован, погиб один человек", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что пожар произошел на стройке инфекционной больницы. Строительство инфекционного центра из быстровозводимых конструкций ведется в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Больница займет территорию в 43 га, она будет рассчитана на 500 мест, среди которых 250 коек реанимации. Ввести медцентр в строй планируется в течение месяца.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Стрельба под Рязанью
Вице-губернатор Рязанской области прибыл на место стрельбы под Рязанью
Игорь Греков провел совещание с представителями местных органов власти в связи с произошедшим инцидентом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС