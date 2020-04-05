В Ростове-на-Дону завели дело на сотрудника СИЗО после побега заключенного в парике

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили в отношении сотрудника следственного изолятора в Ростове-на-Дону после побега одного из заключенных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Ранее в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области ТАСС сообщили, что ведомство проводит проверку после того, как в камере одного из СИЗО региона вместо обвиняемого был обнаружен его адвокат. По данным ФСИН, оба гражданина задержаны, в их отношении проводятся следственные действия. "Возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела безопасности ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 февраля 2020 года вследствие недобросовестного исполнения должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствия должного контроля с территории режимного учреждения совершил побег мужчина, обвиняемый в совершении кражи.

Уточняется, что сейчас по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут установлены иные лица из числа сотрудников СИЗО, допустившие халатное отношение к службе.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении адвоката и заключенного также возбуждены уголовные дела. Сбежавший мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи"), адвокат - в пособничестве в побеге, а также в подделке документов (ст. 327 УК РФ).

Как сообщали в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области, мужчина, находящийся в СИЗО вместо обвиняемого, прибыл туда с заранее поддельным удостоверением адвоката в феврале 2020 года, используя для маскировки парик и очки, проследовал на территорию учреждения для оказания юридических услуг, где обсудил с заключенным план возможного побега. 4 февраля таким же образом он прибыл на территорию учреждения к обвиняемому, поменялся с ним одеждой, отдал ему парик и очки, а также временную карточку-заменитель на документы, сданные часовому на КПП. После этого заключенный с помощью маскировки беспрепятственно вышел за территорию учреждения.