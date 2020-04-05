AFP: третий человек задержан по делу о нападении с ножом на юго-востоке Франции

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Полиция поместила под стражу еще одного выходца из Судана по делу о нападении беженца с ножом на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер (департамент Дром) на юго-востоке Франции в субботу. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP со ссылкой на антитеррористическую прокуратуру.

"Третий человек был задержан в субботу вечером в 19:20 [20:20 мск], этот молодой суданец проживает в том же доме, что и подозреваемые", - приводит агентство слова источника.

В субботу утром мужчина с ножом напал на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер. По информации мэрии, два человека погибли, пятеро пострадали. Нападавший был задержан полицией.

Газета Le Figaro сообщила, что задержанный представился как Абдалла О. и рассказал на допросе, что родился в Судане в 1987 году.

Во время обыска в его доме был также задержан его 28-летний сосед, уроженец Судана.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер охарактеризовал действия нападавшего как "вступление на террористический путь", однако призвал дождаться официальной оценки прокуратуры, чтобы наверняка говорить о том, можно ли считать нападение терактом.