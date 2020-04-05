Историка Соколова этапировали из Москвы в СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, на данный момент он уже доставлен в СИЗО "Кресты".

"Соколов доставлен в "Кресты" в воскресенье", - сказал собеседник агентства. До сегодняшнего дня историк находился в московском следственном изоляторе "Бутырка".

В конце марта Октябрьский районный суд Петербурга до 23 сентября продлил ему срок содержания под стражей. В заседании он принимал участие по видеоконференцсвязи. Его защита, ссылаясь на тяжелое состоянии здоровья престарелых родителей историка и ситуацию, связанную с коронавирусом, просила о домашнем аресте. Рассмотрение уголовного дела по существу Октябрьский районный суд назначил на 9 апреля.