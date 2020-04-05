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Дело историка Олега Соколова

Историка Соколова этапировали из Москвы в СИЗО "Кресты"

Ранее он находился в московском следственном изоляторе "Бутырка"
Олег Соколов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, на данный момент он уже доставлен в СИЗО "Кресты".

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"Соколов доставлен в "Кресты" в воскресенье", - сказал собеседник агентства. До сегодняшнего дня историк находился в московском следственном изоляторе "Бутырка".

В конце марта Октябрьский районный суд Петербурга до 23 сентября продлил ему срок содержания под стражей. В заседании он принимал участие по видеоконференцсвязи. Его защита, ссылаясь на тяжелое состоянии здоровья престарелых родителей историка и ситуацию, связанную с коронавирусом, просила о домашнем аресте. Рассмотрение уголовного дела по существу Октябрьский районный суд назначил на 9 апреля.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
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