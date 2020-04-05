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В Тульской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

Задержанный также стрелял по охотникам. Инцидент произошел в Веневском районе региона
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Росгвардейцы задержали в Тульской области мужчину, который устроил стрельбу по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП полицейским. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"В Веневском районе Тульской области местный житель открыл стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы", - сказал собеседник агентства, добавив, что стрельба произошла минувшей ночью. Стрелявшего задержали сотрудники специальных подразделений управления Росгвардии по Тульской области.

После этого мужчина закрылся в своем доме. В ходе переговоров он неоднократно угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности спецназовцы ОМОН и полицейские оцепили место происшествия для избежания возможных жертв, так как злоумышленник был вооружен. В результате проведенного спецмероприятия сотрудниками спецнзаза СОБР регионального управления злоумышленник, 64-летний неоднократно судимый местный житель, был задержан и передан следственно-оперативной группе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у стрелявшего изъяты предметы, конструктивно схожие с гладкоствольным ружьем и винтовкой с продольно скользящим затвором, боеприпасы, а также муляж гранаты. "Сотрудники тульского центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии установили, что зарегистрированного оружия за гражданином не числится", - заключили в ведомстве.

Теги
РоссияТульская область
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