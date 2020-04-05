В пищеблоке детского отделения онкоцентра им. Блохина в Москве произошло возгорание

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Возгорание произошло в пищевом блоке детского отделения Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"В здании, в котором находится пищеблок детского отделения онкоцентра им. Блохина на Каширском шоссе, произошло возгорание", - сказал собеседник агентства.

Здание расположено отдельно от остальных. Площадь пожара составила 10 кв. м, он потушен. Пострадавших нет, добавил источник.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве ТАСС подтвердили факт пожара. По данным главка, он происходил на последнем этаже трехэтажного здания. В момент ЧП людей внутри не было.

В новость внесены изменения (13:14 мск) - доавлен комментарий пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.