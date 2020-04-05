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В Якутии пострадали восемь человек в результате ДТП

Среди пострадавших два ребенка

ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате лобового столкновения тягача с микроавтобусом в Якутии, погибших нет. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

"5 апреля около 10:00 (04:00 мск) в Мегино-Кангаласском районе на 101 км федеральной автодороги "Колыма" произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и большегруза "МАЗ". По предварительным данным, в результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе два ребенка 2011 и 2015 года рождения, оба были пристегнуты специальными удерживающими устройствами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД по Якутии уточнили ТАСС, что погибших нет. По предварительным данным, двое находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в больницу села Майя Мегино-Кангаласского района.

"По факту ДТП проводится проверка. Следствию предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия", - сообщили в управлении.

Мегино-Кангаласский район примыкает к реке Лена. Федеральная трасса "Колыма" идет через пять населенных пунктов района. В Якутии в воскресенье температура воздуха составляет около минус пяти градусов.

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РоссияЯкутия
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