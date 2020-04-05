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Радиационный фон в очаге пожара под Чернобылем превысил норму в 16,5 раз

И.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что ситуация с ликвидацией пожара остается сложной

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Радиационный фон в очаге возгорания леса в чернобыльской зоне отчуждения превышен в 16,5 раз. Об этом заявил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

"Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге возгорания", - написал он в Facebook, где разместил видеоролик с показанием дозиметра.

Фирсов сообщил, что ситуация с ликвидацией пожара остается сложной. "Огонь распространился на чернобыльскую зону 20 га, но всего горит более 100 га. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а потом огонь перебросился и на деревья", - сообщил он.

В Государственной службе по ЧС Украины сообщили ранее, что к тушению пожара привлечена авиация, уже сброшено 64 тонны воды. Всего в ликвидации двух очагов задействованы более 140 человек, десятки единиц техники, самолеты Ан-32П и вертолеты Ми-8.

Тушение пожара в чернобыльской зоне продолжается с 4 апреля. Из-за возгорания травяной подстилки под Киевом, а также установившихся погодных условий (слабый ветер, повышение температуры воздуха), которые способствуют накоплению вредных веществ, в столице и прилегающих населенных пунктов образовался смог. Киевляне, жители близлежащих городов и сел второй день жалуются на сильный запах гари в воздухе. В ГСЧС поясняли, что такая ситуация может продлиться еще несколько дней.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, в результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Техногенная катастрофа, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В радиусе 30 км от станции было отселено более 115 тыс. человек, а территория объявлена зоной отчуждения.

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