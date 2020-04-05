{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба под Рязанью

В Рязанской области арестован подозреваемый в убийстве пяти человек

Он признался в совершении преступления и объяснил убийство людей самообороной
Описание
© Следственный комитет РФ/ТАСС
На эту тему
Что известно о стрельбе под Рязанью

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Касимовский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве из охотничьего ружья пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области вечером 4 апреля. Он объяснил убийство самообороной. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В Рязанской области заключен под стражу подозреваемый в убийстве пяти человек", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы также говорится, что в ходе допроса мужчина признался в том, что произвел выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной.

Как уточнили ТАСС в суде, подозреваемый арестован на два месяца.

Теги
РоссияРязанская областьСтрельба под Рязанью
Реклама на ТАСС
Пожар в ангаре на северо-западе Москвы локализовали
Площадь возгорания составила 300 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС