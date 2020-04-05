В Рязанской области арестован подозреваемый в убийстве пяти человек

Что известно о стрельбе под Рязанью

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Касимовский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве из охотничьего ружья пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области вечером 4 апреля. Он объяснил убийство самообороной. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В Рязанской области заключен под стражу подозреваемый в убийстве пяти человек", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы также говорится, что в ходе допроса мужчина признался в том, что произвел выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной.

Как уточнили ТАСС в суде, подозреваемый арестован на два месяца.