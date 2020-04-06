Открытое горение в ангаре на северо-западе Москвы ликвидировали

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в металлическом ангаре на улице Дубравная на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре поступила в 21:47 воскресенья. В 22:22 пожарным удалось локализовать горение. Площадь пожара составила 300 кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, внутри ангара может храниться бензин. Информация о пострадавших не поступала.