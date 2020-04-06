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В Москве двое, угрожая ножом безработному, угнали у него автомобиль

Они также похитили телефон и личные вещи постардавшего

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция устанавливает обстоятельства хищения у безработного мужчины около магазина на западе Москвы автомобиля Hyundai Solaris, телефона и личных документов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, днем 5 апреля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на улице Новоорловской в районе дома номер 8, корпуса 2. Полицейские, прибыв на место, установили, что около магазина по данному адресу двое неизвестных, угрожая ножом неработающему мужчине, похитили у него автомобиль Hyundai Solaris, мобильный телефон, личные документы. После этого злоумышленники скрылись на этой машине.

"Полиция по данному факту проводит проверку", - сказали в главке.

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