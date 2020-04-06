{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка в водоеме

Следователи дадут правовую оценку должностных лиц, ответственных за содержание водоема, где утонул мальчик

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по региону возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ из-за гибели ребенка в водоеме в Новгородской области. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Новгородской области по факту гибели мальчика 2012 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание водоема", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 апреля восьмилетний мальчик находился рядом с домом вместе с мамой. Через некоторое время она обнаружила, что ее ребенка нет рядом. В ходе поисков его тело нашли в водоеме рядом с домом. Как уточнили ТАСС в ведомстве, точную причину смерти мальчика определит судебно-медицинская экспертиза.

Как ТАСС сообщал ранее, тело мальчика 2012 года рождения обнаружили 4 апреля в водоеме в поселке Крестцы, следователи проводили доследственную проверку.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Площадь пожара в чернобыльской зоне увеличилась до 25 га
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что радиационный фон в норме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС