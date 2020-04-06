В Новгородской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка в водоеме

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по региону возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ из-за гибели ребенка в водоеме в Новгородской области. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Новгородской области по факту гибели мальчика 2012 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание водоема", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 апреля восьмилетний мальчик находился рядом с домом вместе с мамой. Через некоторое время она обнаружила, что ее ребенка нет рядом. В ходе поисков его тело нашли в водоеме рядом с домом. Как уточнили ТАСС в ведомстве, точную причину смерти мальчика определит судебно-медицинская экспертиза.

Как ТАСС сообщал ранее, тело мальчика 2012 года рождения обнаружили 4 апреля в водоеме в поселке Крестцы, следователи проводили доследственную проверку.