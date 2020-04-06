Площадь пожара в чернобыльской зоне увеличилась до 25 га

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения увеличилась с 20 до 25 га, радиационный фон в Киевской области и украинской столице не превышает норму. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 07:00 6 апреля в зоне отчуждения и обязательного выселения продолжаются меры по ликвидации двух очагов пожаров", - отметили в службе, уточнив, что с 4 апреля, когда начался пожар, его площадь увеличилась с 20 до 25 га.

В частности, около 20 га горит между селами Владимировка и Жовтневое Котовского лесничества. Там к тушению привлечены 124 человека и 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8, отметили в ГСЧС. Еще около 5 га горит в том же лесничестве вблизи села Раговка. Для ликвидации пожара у населенного пункта привлечены 14 человек и 4 единицы техники. В 20:45 пожар на этом участке был локализован. "Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - заверили спасатели.

По данным представителя ГСЧС по Киевской области Виктории Рубан, точная причина пожара пока не установлена, но вероятнее всего, к нему привел человеческий фактор. "По предварительным данным - это деятельность людей", - отметила она в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

Ликвидация пожара в чернобыльской зоне началась 4 апреля. Из-за возгорания сухой травы под Киевом, жители украинской столицы, а также близлежащих городов и сел жалуются на сильный запах гари в воздухе. В ГСЧС поясняли, что такая ситуация может продлиться еще несколько дней. По информации и. о. главы Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, радиационный фон в очаге возгорания леса в чернобыльской зоне отчуждения превышен в 16,5 раз.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, в результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Техногенная катастрофа, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В радиусе 30 км от станции было отселено более 115 тыс. человек, а территория объявлена зоной отчуждения.