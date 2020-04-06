{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Площадь пожара в чернобыльской зоне увеличилась до 25 га

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что радиационный фон в норме

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения увеличилась с 20 до 25 га, радиационный фон в Киевской области и украинской столице не превышает норму. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 07:00 6 апреля в зоне отчуждения и обязательного выселения продолжаются меры по ликвидации двух очагов пожаров", - отметили в службе, уточнив, что с 4 апреля, когда начался пожар, его площадь увеличилась с 20 до 25 га.

В частности, около 20 га горит между селами Владимировка и Жовтневое Котовского лесничества. Там к тушению привлечены 124 человека и 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8, отметили в ГСЧС. Еще около 5 га горит в том же лесничестве вблизи села Раговка. Для ликвидации пожара у населенного пункта привлечены 14 человек и 4 единицы техники. В 20:45 пожар на этом участке был локализован. "Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - заверили спасатели.

По данным представителя ГСЧС по Киевской области Виктории Рубан, точная причина пожара пока не установлена, но вероятнее всего, к нему привел человеческий фактор. "По предварительным данным - это деятельность людей", - отметила она в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

Ликвидация пожара в чернобыльской зоне началась 4 апреля. Из-за возгорания сухой травы под Киевом, жители украинской столицы, а также близлежащих городов и сел жалуются на сильный запах гари в воздухе. В ГСЧС поясняли, что такая ситуация может продлиться еще несколько дней. По информации и. о. главы Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, радиационный фон в очаге возгорания леса в чернобыльской зоне отчуждения превышен в 16,5 раз.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, в результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Техногенная катастрофа, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В радиусе 30 км от станции было отселено более 115 тыс. человек, а территория объявлена зоной отчуждения.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
В Новгородской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка в водоеме
Следователи дадут правовую оценку должностных лиц, ответственных за содержание водоема, где утонул мальчик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС