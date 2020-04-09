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В Татарстане возбудили дело после смерти пенсионерки, которую ранее ограбил местный житель

Злоумышленник 4 апреля напал на пожилую женщину и отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами. Пенсионерка умерла 7 апреля

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту смерти пожилой женщины, которую ранее ограбил местный житель. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по республике.

"4 апреля 2020 года у одного из домов по улице Файзи города Казани 32-летний местный житель напал на 80-летнюю пенсионерку, возвращавшуюся из магазина. Злоумышленник отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами и скрылся. 7 апреля пожилая женщина скончалась. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Грабеж" по факту нападения на женщину. Следственное управление инициировало его передачу для дальнейшего расследования в следственный отдел по Советскому району Казани следственного управления СК по региону, уточнили в ведомстве.

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РоссияТатарстан
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Видеоролик был размещен на видеохостинге YouTube
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