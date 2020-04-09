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Пожар в доме престарелых в Москве
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Правоохранительные органы назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Москве

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже мог стать причиной пожара в частном доме престарелых на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

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"По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. Что именно привело к взрыву, выясняется. Среди версий - нарушение технологического процесса и несоблюдение правил безопасности при попытке устранить неисправность", - сказал источник.

От взрыва погиб работник котельной. Начавшийся пожар перекинулся на электрокабели и помещения первого этажа. Его общая площадь составила 300 кв. метров. В доме престарелых находились 48 постояльцев, многие из которых лежачие, и пять человек из числа персонала. Как рассказал ТАСС замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС по Москве Максим Латаев, пожарные выносили стариков в одеялах на руках.

Всего в результате пожара погибли четыре человека, в том числе трое постояльцев, 16 пострадавших сейчас находятся в больницах. Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам, что в котельной, которая работала на дизельном топливе, произошел хлопок.

Теги
РоссияПожар в доме престарелых в Москве
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