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СМИ: в США застрелили бойца смешанного стиля Айзею Чепмена

Полиция не установила личность нападавшего
Айзея Чепмен Williams Paul/Icon Sportswire via Getty Images
Описание
Айзея Чепмен
© Williams Paul/Icon Sportswire via Getty Images

ТАСС, 9 апреля. Американский боец смешанного стиля Айзея Чепмен, выступавший в Bellator, был во вторник застрелен недалеко от своего дома в городе Акрон (штат Огайо). Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе, где нашли 30-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Смерть была зафиксирована в одной из больниц Акрона. Убийца не установлен и остается на свободе.

Чепмен за восемь лет профессиональной карьеры провел 13 боев при девяти победах и четырех поражениях. Последний поединок он провел 26 октября 2019 года, уступив американцу Патрику Миксу.

Теги
США
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