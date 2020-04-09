СМИ: в США застрелили бойца смешанного стиля Айзею Чепмена

ТАСС, 9 апреля. Американский боец смешанного стиля Айзея Чепмен, выступавший в Bellator, был во вторник застрелен недалеко от своего дома в городе Акрон (штат Огайо). Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе, где нашли 30-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Смерть была зафиксирована в одной из больниц Акрона. Убийца не установлен и остается на свободе.

Чепмен за восемь лет профессиональной карьеры провел 13 боев при девяти победах и четырех поражениях. Последний поединок он провел 26 октября 2019 года, уступив американцу Патрику Миксу.