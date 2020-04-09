Глава СК поручил изучить меры безопасности в горевшем доме престарелых на западе Москвы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно проанализировать организацию противопожарной безопасности в доме престарелых на западе Москвы, где накануне при пожаре погибли четыре человека. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в деле могут появиться новые статьи УК РФ.

"Глава ведомства поручил тщательно проанализировать, как были организованы и насколько соответствовали установленным законом требованиям меры противопожарной безопасности в учреждении, а также установить причины, способствовавшие трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности. С учетом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса РФ", - сообщила Петренко.

По ее словам, Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты столичного главка СК. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская и другие экспертизы.

Пожар в частном доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице возник около 21:30 мск 8 апреля. В этом частном пансионате жили и лечились в том числе маломобильные престарелые люди. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. По факту пожара возбуждено уголовное дело. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе трое постояльцев, госпитализированы 16 пострадавших.

"Третий возраст" - это комплекс клубных резиденций для людей старшего поколения, в том числе и для малоподвижных людей с ограниченными возможностями. Горевший корпус в доме 12 на 3-й Мякининской улице принадлежит ООО "СК "Третий возраст", в то время как соседний - в доме 7 на этой же улице - относится к АО "Третий возраст".