Неизвестный осквернил скульптуру на кладбище в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Неизвестный сломал и осквернил надгробие на Красненьком кладбище на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Неизвестный повредил надгробие, отколол у статуи части кистей, на лице скульптуры написал нецензурное слово. Возбуждено уголовное дело по части по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронений")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, информацию об осквернении надгробия в полицию передала местная жительница. Женщина заявила, что вандал осквернил могилу ее сына. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и ищут злоумышленника.

Красненькое кладбище на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге занимает площадь около 30 га. Кладбище основано в XVIII веке, объекты, которые входят в его состав, признаны памятниками культурного наследия, в частности два павильона на входе и ограда, а также братские могилы солдат, погибших в советско-финскую и Великую Отечественную войны.