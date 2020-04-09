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Неизвестный осквернил скульптуру на кладбище в Петербурге

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Неизвестный сломал и осквернил надгробие на Красненьком кладбище на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Неизвестный повредил надгробие, отколол у статуи части кистей, на лице скульптуры написал нецензурное слово. Возбуждено уголовное дело по части по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронений")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, информацию об осквернении надгробия в полицию передала местная жительница. Женщина заявила, что вандал осквернил могилу ее сына. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и ищут злоумышленника.

Красненькое кладбище на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге занимает площадь около 30 га. Кладбище основано в XVIII веке, объекты, которые входят в его состав, признаны памятниками культурного наследия, в частности два павильона на входе и ограда, а также братские могилы солдат, погибших в советско-финскую и Великую Отечественную войны.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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Видеоролик был размещен на видеохостинге YouTube
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