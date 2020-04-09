{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следователи возбудили дело после гибели двух детей при пожаре в Нижегородской области

По данным следствия, еще пять человек после инцидента доставлены в больницу

ТАСС, 9 апреля. Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей при пожаре в деревне Соловьиха Воскресенского района Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ночью 9 апреля в деревне загорелся жилой дом и надворные постройки на площади 96 кв. м.

"По факту гибели на пожаре двух человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - отмечается в сообщении.

По данным следователей, в результате пожара погибли двухлетний мальчик и семилетняя девочка. Пятеро человек, в том числе младенец и девочка 2016 года рождения, доставлены в больницу. "Состояние новорожденного тяжелое. Предварительно, накануне в гости к семье, проживающей в указанном доме, приехали родственники, которые остались ночевать", - указано в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Уголовное дело возбудили против жителя Крыма, призывавшего к экстремизму
Видеоролик был размещен на видеохостинге YouTube
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС