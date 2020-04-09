Следователи возбудили дело после гибели двух детей при пожаре в Нижегородской области

ТАСС, 9 апреля. Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей при пожаре в деревне Соловьиха Воскресенского района Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ночью 9 апреля в деревне загорелся жилой дом и надворные постройки на площади 96 кв. м.

"По факту гибели на пожаре двух человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - отмечается в сообщении.

По данным следователей, в результате пожара погибли двухлетний мальчик и семилетняя девочка. Пятеро человек, в том числе младенец и девочка 2016 года рождения, доставлены в больницу. "Состояние новорожденного тяжелое. Предварительно, накануне в гости к семье, проживающей в указанном доме, приехали родственники, которые остались ночевать", - указано в сообщении.