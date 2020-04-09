В Башкирии двое детей отравились угарным газом в бане

ТАСС, 9 апреля. Четырнадцатилетняя девочка погибла, еще один ребенок госпитализирован в Башкирии после отравления угарным газом в бане. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК по республике.

"По предварительным данным, вечером 8 апреля житель города Бирска обнаружил в бане своего домовладения двух внучек 14 и восьми лет без сознания, после чего вынес их из бани и вызвал скорую помощь", - отметили в ведомстве.

Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть старшей из девочек, а младшую доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. По предварительным данным, дети отравились угарным газом.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Они уже назначили экспертизы и опросили членов семьи.