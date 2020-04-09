Под Воронежем задержали организатора незаконного производства удобрений

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Житель Семилукского района Воронежской области задержан по подозрению в организации незаконного производства минеральных удобрений, которые он продавал через интернет. Доход нелегального предпринимателя составил более 35 млн рублей, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На территории Семилукского района местный житель организовал производство минеральных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве. Однако лицензию на право изготовления данной продукции он не получал. Незаконно произведенный товар он впоследствии реализовывал через своих знакомых и в сети интернет, размещая объявления на форумах сельскохозяйственной тематики. Доход от противоправной деятельности злоумышленника превысил 35 млн рублей", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"В ходе обысков в складских помещениях полицейскими изъята готовая к продаже продукция: около 21 тонны жидких и полторы тонны гранулированных удобрений", - добавила представитель МВД.