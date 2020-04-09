Полиция задержала автомобилиста, который перекрыл движение машине скорой помощи в Казани

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Правоохранители в Казани задержали водителя легковой машины, умышленно перекрывшей движение автомобилю скорой помощи, который вез пациента. Об этом сообщается на сайте МВД по Татарстану.

"В Казани сотрудники Госавтоинспекции при мониторинге социальных сетей выявили факт нарушения ПДД водителем автомобиля Lada Largus, который умышлено создавал помехи для движения специализированному автомобилю скорой медицинской помощи. В ходе разыскных мероприятий водитель автомобиля был задержан. 54-летний мужчина с предъявленным нарушением ПДД согласился", - говорится в сообщении.

В отношении автовладельца составили административные материалы по ч.1.1 ст. 12.17 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, уточнили в ведомстве.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, после обнаружения видео была организована доследственная проверка, по ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 124.1 УК РФ ("Воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента").

Следствие установило, что инцидент произошел 30 марта в Казани. Пациента, у которого диагностировали инфаркт миокарда, везли в автомобиле скорой помощи из Балтасинской ЦРБ в республиканскую клиническую больницу. По версии следствия, в результате действий водителя легкового автомобиля медработникам не удалось вовремя доставить пациента в больницу, что привело к его смерти.