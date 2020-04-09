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Освобожденного от должности замглавы МВД допросили в рамках дела в отношении подчиненных

По данным источника, Александр Романов проходит по делу как свидетель
Александр Романов МВД РФ
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Александр Романов
© МВД РФ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Следователи допросили заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова в рамках уголовного дела в отношении двух его подчиненных - Александра Краковского и Александра Бирюкова, арестованных по обвинению в коррупции. Как сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах, отстраненный замглавы министерства был допрошен в статусе свидетеля.

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"Романов был допрошен в рамках расследования уголовного дела в отношении двух арестованных его заместителей Краковского и Бирюкова. Его статус на сегодняшний день - свидетель", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении двух заместителей начальника следственного департамента МВД было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности министерства. По данным источника ТАСС, дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля, уже на следующий день фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены. После этого им было предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), а 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал фигурантов на срок до 1 июня.

По данным следствия, генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ.

Адвокат бизнесмена Александр Забейда считает перевод бизнесмена законным, обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими. По его словам, жалобы на действия следствия ранее направлялись начальнику следственного департамента МВД России Александру Романову, на тот момент генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину.

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