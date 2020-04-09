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Жительница Ленобласти стала фигуранткой дела о пособничестве террористам

Она помогала жителю Дагестана пополнить ряды боевиков в Сирии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которую обвинили в пособничестве в участии в вооруженном формировании. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе надзорного ведомства региона, женщина помогала жителю Республики Дагестан пополнить ряды боевиков в Сирии.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту пособничества участию в деятельности незаконного вооруженного формирования. <...> Жительница Ленинградской области, содействовала участию жителя Республики Дагестан в незаконном вооруженном формировании международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ", - сказали в прокуратуре.

Следствием установлено, что пособничество сводилось к покупке билетов из Петербурга в Турцию, кроме того, женщина оплачивала проживание мужчины за границей и занималась переводом с арабского на русский язык текстовых сообщений от лица, осуществившего незаконную переправку мужчины на территорию Сирийской Арабской Республики. Впоследствии мужчина, находясь на территории Сирии с сентября по ноябрь 2015 года, прошел обучение стрелковой и физической подготовке в учебном центре террористической организации и участвовал в боевых действиях в ее интересах.

Преступная деятельность жительницы Ленинградской области выявлена сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уголовное дело по обвинению ее в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 208 УК РФ (пособничество в участии в вооруженном формировании) , уже направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Теги
РоссияЛенинградская область
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