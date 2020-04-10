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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Устроившему стрельбу в Забайкалье солдату продлили арест на четыре месяца

Адвокат Рамиля Шамсутдинова сообщил, что в мае намерен посетить Читу и ознакомиться с данными психиатрической экспертизы, которую его клиент прошел в Институте психиатрии им. В. П. Сербского

ТАСС, 10 апреля. Суд продлил на четыре месяца меру пресечения в виде содержания под стражей солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщил ТАСС адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

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25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Продлили на четыре месяца арест. В связи с коронавирусом следственных действий нет, поэтому я планирую вылететь туда [в Читу] в мае", - сказал собеседник агентства, уточнив, что во время визита планирует ознакомиться с данными психиатрической экспертизы, которую Шамсутдинов прошел в Институте психиатрии им. В. П. Сербского.

В декабре 2019 года стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае, где произошла стрельба. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходят по этому делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по этому делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Представители Шамсутдинова направили апелляционную жалобу на приговор во Второй Восточный окружной военный суд.

"Жалоба в суд поступила, но дата заседания пока не назначена", - сказал Тугушев.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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