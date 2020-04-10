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На Камчатке спасли мужчину, заблудившегося в лесу

Во время пребывания в лесу он провалился под лед, но смог самостоятельно выбраться. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии

ТАСС, 10 апреля. Сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры на Камчатке спасли местного жителя, который заблудился и провел сутки в лесу при минусовой температуре, при этом мужчина насквозь промок, провалившись под лед. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщается в пятницу на сайте регионального управления ведомства.

"В Петропавловске-Камчатском успешно завершилась сложная поисково-спасательная операция. Днем 9 апреля 2020 года в службу спасения позвонил мужчина с просьбой помочь найти его друга, который около суток назад вышел из поселка Заозерного в сторону визит-центра на Халактырском пляже и заблудился", - говорится в сообщении.

Заблудившийся мужчина успел связаться с другом по телефону и сообщил, что провалился под лед. Ему удалось выбраться из воды, но он не смог определить свое точное местоположение. После этого связь с ним была потеряна. На поиски выдвинулись 16 человек на снегоходах, также они задействовали квадрокоптер. Ситуацию усугубляли вечернее время и начавшийся снег. Мужчину удалось обнаружить спустя сутки.

"Промокший насквозь и сильно замерзший, мужчина провел ночь в открытой местности, даже не имея возможности развести костер", - уточняется в сообщении. Его доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

Поселок Заозерный находится южнее Петропавловска-Камчатского, в нескольких километрах от Халактырского пляжа.

Теги
РоссияКамчатский край
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