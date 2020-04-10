У безработного из квартиры в центре Москвы украли более 4 млн рублей

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 4 млн рублей украл неизвестный из квартиры безработного в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в полицию поступило сообщение о краже из квартиры на улице Плющиха, дом 42 в центре столицы.

"Прибыв на место, полицейские установили, что неизвестный путем свободного доступа проник в квартиру неработающего мужчины по данному адресу, откуда украл деньги в сумме 4 млн 100 тыс. 600 рублей, а затем скрылся", сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере ("б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).