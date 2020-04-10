{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У безработного из квартиры в центре Москвы украли более 4 млн рублей

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 4 млн рублей украл неизвестный из квартиры безработного в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в полицию поступило сообщение о краже из квартиры на улице Плющиха, дом 42 в центре столицы.

"Прибыв на место, полицейские установили, что неизвестный путем свободного доступа проник в квартиру неработающего мужчины по данному адресу, откуда украл деньги в сумме 4 млн 100 тыс. 600 рублей, а затем скрылся", сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере ("б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с фейками о пропусках в Московском регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС