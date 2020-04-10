СК России открыт к полному взаимодействию с Польшей по расследованию крушения Ту-154

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ открыт к полному взаимодействию с польской стороной по расследованию крушения правительственного самолета Ту-154 под Смоленском. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственный комитет России открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств катастрофы Ту-154", - сказала она. Петренко напомнила, что российские следователи неоднократно оказывали содействие в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Сотрудники Следственного комитета предоставляли польской стороне доступ к агрегатам и конструктивным элементам Ту-154, хранящимся на аэродроме Северный. Фрагменты самолета признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

"Следствием организованы необходимые условия их хранения, исключающие повреждение и порчу, а также обеспечивающие безопасность", - заверила Петренко.

Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны.

По данным СК, причиной крушения стали ошибочные действия экипажа. Версия о возможном взрыве на борту не нашла своего подтверждения. "Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории Российской Федерации, так и на территории Польши", - сказала Петренко.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154 в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.