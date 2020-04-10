Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с фейками о пропусках в Московском регионе

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России выявила в интернете недостоверную информацию о пропусках для передвижения по Московскому региону и потребовала ограничить доступ к ресурсам, распространяющим эти сведения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - сообщили в ведомстве.