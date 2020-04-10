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Пожар в доме престарелых в Москве
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Число погибших при пожаре в доме престарелых на западе Москвы выросло до пяти

В больнице остаются еще 15 пострадавших

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Один из пострадавших при пожаре в доме престарелых на западе Москвы скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

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"В больнице скончался еще один пострадавший. Всего пять погибших", - сказал собеседник агентства. Сейчас в больнице остаются еще 15 пострадавших.

Ранее сообщалось о четырех погибших, среди которых трое постояльцев, и 16 пострадавших. В экстренных службах уточнили, что пятая жертва - это пожилая женщина, также являвшаяся постояльцем пансионата.

Пожар в частном доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве возник около 21:30 мск 8 апреля. В этом частном пансионате жили и лечились в том числе маломобильные престарелые люди. По предварительным данным, его причиной стал взрыв паров топлива в котельной. По факту пожара расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил, что дом престарелых располагался в непринятом в эксплуатацию здании.

В новость были внесены изменения (16:21 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПожар в доме престарелых в Москве
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