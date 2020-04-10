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Неизвестные сообщили о "минировании" всех самолетов в аэропорту Шереметьево

Также сообщается об угрозе взрывов на 10 рейсах в воздухе

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозах взрывов на борту всех находящихся в аэропорту Шереметьево самолетов и еще десяти, которые находятся в полете. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в авиационных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" всех самолетов, которые находятся в аэропорту Шереметьево. Также угрозы были в адрес десяти летящих самолетов. Проводится осмотр бортов на стоянках аэропорта", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пять рейсов из десяти "заминированных" в воздухе в ближайшее время прибывают в аэропорт, еще пять бортов недавно были отправлены. По предварительным данным, они не стали менять маршруты следования.

Это уже третий случай с угрозами взрывов на борту всех самолетов в Шереметьево. Подобные анонимные сообщения поступали 2 и 8 апреля, тогда ничего опасного обнаружено не было.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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