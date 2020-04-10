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Сотрудника полиции в Ингушетии обстрелял его родственник из-за старого конфликта

Инцидент произошел 9 апреля

МАГАС, 10 апреля. /ТАСС/. Автомобиль сотрудника полиции в Ингушетии обстрелял его родственник, с которым у полицейского был ранее конфликт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Ингушетии.

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС сообщал, что злоумышленники в Ингушетии обстреляли машину сотрудника ДПС, который ехал со службы домой, один из подозреваемых был задержан.

"По данным следствия, 9 апреля 2020 года примерно в 22:30 мск в Назрани местный житель нанес удар битой по руке сотруднику полиции, состоящему с ним в родственных отношениях, в связи с ранее возникшим конфликтом, связанным с личными мотивами. После чего из имевшегося при себе огнестрельного оружия произвел выстрелы в его автомобиль", - говорится в сообщении.

По факту конфликта следователями проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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