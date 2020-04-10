ФСИН заявила, что ситуация в колонии в Ангарске находится под контролем

ТАСС, 10 апреля. Ситуация в исправительной колонии в Ангарске, где заключенные устроили беспорядки и поджог, находится под контролем. Об этом ТАСС сообщили в ГУ ФСИН по Иркутской области.

Что известно о бунте заключенных в ангарской колонии

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"Обстановка в ИК-15 находится под контролем. В настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и следственного комитета", - отметили в пресс-службе.

По данным ГУ ФСИН, "ранее отрицательно характеризующиеся осужденные попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии".

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, загорелись три производственных здания.

В ГУ ФСИН добавили, что сейчас проводится оценка ущерба. В отношении осужденных возбуждено уголовное дело.