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Бунт заключенных в колонии в Ангарске
Обновлено 

ФСИН заявила, что ситуация в колонии в Ангарске находится под контролем

На месте работают сотрудники прокуратуры и СК

ТАСС, 10 апреля. Ситуация в исправительной колонии в Ангарске, где заключенные устроили беспорядки и поджог, находится под контролем. Об этом ТАСС сообщили в ГУ ФСИН по Иркутской области. 

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"Обстановка в ИК-15 находится под контролем. В настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и следственного комитета", - отметили в пресс-службе. 

По данным ГУ ФСИН, "ранее отрицательно характеризующиеся осужденные попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии".

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, загорелись три производственных здания. 

В ГУ ФСИН добавили, что сейчас проводится оценка ущерба. В отношении осужденных возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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